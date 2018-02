Ceriale Comune Riciclone, Giordano: “L’amministrazione si ricordi di premiare i dipendenti”

Ceriale. “Ceriale è uno dei Comuni Ricicloni della Liguria. Spero che non diventi anche un Comune Dimenticone scordandosi di dare il giusto merito ha chi ha consentito di ottenere questo risultato”. Così Luigi Giordano, capogruppo della lista civica di minoranza Voi, commenta i manifesti affissi dall’amministrazione comunale del sindaco Ennio Fazio ha voluto ringraziare “tutti i cittadini, gli operatori economici ed i turisti per l’impegno profuso nel raggiungimento di questo risultato”, cioè toccare il 65 per cento di raccolta differenziata che è il minimo richiesto dalla legge.

“Ma oltre a loro – precisa Giordano – il Comune dovrebbe ringraziare gli operatori ecologici, che hanno contribuito in prima persona a raggiungere il 65 per cento di differenziata. I dipendenti lavorano in condizioni difficili, usando mezzi vetusti e non sempre adeguati. A loro dovrebbe essere tributato il giusto ringraziamento”.

Giordano ricorda poi che “il contratto tra il Comune e la ditta prevede che, qualora venga raggiunta la percentuale di differenziata prevista dalla legge, l’amministrazione comunale verserà alla stessa ditta un ‘premio’ in denaro che dovrà essere poi suddiviso tra tutti i dipendenti. Spero che la maggioranza non dimentichi questa clausola”.