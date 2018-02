Ceriale, il centrodestra ufficializza la candidatura di Nicolangelo D’Acunto

Ceriale. Appuntamento elettorale in salsa locale a Ceriale: i candidati alla Camera dei Deputati Giorgio Mulé, già direttore di “Panorama” e uomo di punta della campagna elettorale del partito di Silvio Berlusconi, e il coordinatore provinciale di Forza Italia Santiago Vacca hanno incontrato gli elettori cerialesi nella mattina di sabato. Sono lontani i tempi delle cene elettorali faraoniche. Ora i candidati preferiscono immergersi nei luoghi della vita quotidiana per scambiare opinioni e idee con i cittadini, che a Ceriale hanno mostrato di gradire la formula di questo aperitivo tra amici intervenendo numerosi.

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha presentato i candidati, sottolineando l’unità di intenti di tutte le forze del centrodestra ligure in questo importante appuntamento elettorale. Mulè e Vacca, dopo avere illustrato le motivazioni della loro candidatura, hanno presentato il programma e risposto alle domande dei partecipanti. Tutti hanno insistito sull’importanza del legame tra governo nazionale e amministrazioni locali, per avvicinare nuovamente i cittadini alla politica. Hanno introdotto l’incontro Ennio Fazio, sindaco uscente di Ceriale, che ha ringraziato i candidati per avere scelto la cittadina rivierasca come tappa delle loro campagna elettorale. Ha fatto gli onori di casa anche Nicolangelo D’Acunto, che ha salutato i presenti. I rappresentanti politici intervenuti hanno sottolineato che proprio il docente universitario cerialese è il candidato sindaco sostenuto dal centrodestra per le prossime amministrative di fine maggio, apprezzandone la disponibilità, condividendone i principi e assicurando il loro appoggio ai suoi progetti di rilancio di Ceriale.

L’aperitivo elettorale con esponenti di spicco nazionali e locali di Forza Italia dà inizio a una fase nuova nella politica locale, con il centrodestra che mira ad aggregare uomini e idee attorno a un progetto civico aperto ai bisogni e all’apporto delle nuove generazioni e alle esigenze della società civile in tutte le sue componenti ideali. «Solo così – ha osservato D’Acunto – si potranno cogliere i frutti di un rinnovato impegno che porti nel palazzo comunale l’aria fresca di persone giovani e competenti, per valorizzare le migliori energie del territorio senza steccati e pregiudiziali». Interpellato poi sulle notizie recenti che riguardano gli assessori uscenti della giunta Fazio, lo stesso D’Acunto ha dichiarato: «Rispetto le scelte di ciascuno di loro, ma io guardo al futuro».