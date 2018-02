Ceriale 2018, Luigi Romano annuncia la sua candidatura a sindaco: “A breve sigleremo l’intesa finale”

Ceriale. Le indiscrezioni rilanciate da Ivg.it in vista delle prossime elezioni comunali 2018 a Ceriale, sono state confermate. Luigi Romano, 62 anni, ex vicesindaco della giunta Revetria dal 1999 al 2004 ed ex consigliere comunale, sarà candidato sindaco alla guida della lista civica “Ceriale siamo noi”.

I componenti della nuova “squadra” saranno svelati solo più avanti, ma tra questi figureranno quasi certamente il consigliere capogruppo della lista civica “Voi” Giordano e l’attuale vicesindaco Maineri.

A dare l’annuncio è stato lo stesso Romano, che ha spiegato: “In relazione alle ipotesi divulgate sui vari organi di stampa delle ultime settimane, in merito alla mia candidatura alle elezioni amministrative di Ceriale, vorrei precisare il mio pensiero: da tempo sto lavorando alla formazione di una vera lista civica trasversale alle logiche di partiti e ideologie”.

“A me sta a cuore la città e i suoi cittadini. La mia proposta sarà in discontinuità con l’amministrazione uscente che, tra l’altro, con gli ultimi avvenimenti ha dimostrato di essere ormai completamente allo sbando e priva di un futuro credibile. In questa prospettiva ho avuto contatti con il consigliere capo gruppo della lista civica ‘Voi’ Giordano e con il vicesindaco Maineri, per valutare la possibilità di una effettiva collaborazione”.

“Credo di poter affermare, dopo l’ultimo incontro avuto, che si sia raggiunto un accordo sostanziale sui contenuti del programma. Nei prossimi giorni sigleremo l’intesa finale. Nel contempo, tra non molto, presenterò le diverse persone che hanno dato la loro disponibilità al progetto e a candidarsi nella mia lista, che avrà, e questo grazie al mio gruppo di lavoro, il nome: ‘Ceriale siamo noi’”, ha concluso il neo candidato sindaco cerialese.