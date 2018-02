Ceriale 2018, colpo di scena: Gian Rodolfo Quilici pronto a candidarsi per il centrodestra

Ceriale. Se non è un colpo di scena, poco ci manca. Potrebbe non essere Nicolangelo D’Acunto il candidato di sindaco della coalizione di centro-destra. Nelle ultime ore, infatti, ha deciso di “scendere in campo” anche Gian Rodolfo Quilici, 57enne broker finanziario.

Sposato con due figli, cerialese “doc” e collaboratore dell’associazione di volontariato “Disano Camp”, iscritto a Forza Italia dal 1994, secondo lo stesso Quilici la candidatura del professor D’Acunto è forse un po’ troppo “prematura” rispetto ai piani della coalizione: “Ogni decisione in merito al candidato sindaco è rimandata a dopo le elezioni – spiega Quilici – Chi ora dice di essere il candidato del centro-destra rischia solo di creare rotture e fratture. Senza contare che potrebbe esserci il ritiro della stessa candidatura”.

Insomma, l’ipotesi D’Acunto non sarebbe condivisa da tutte le anime della coalizione che riunisce Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia e quindi ogni decisione sarebbe tutt’altro che già presa. Per questo, Quilici è pronto a mettersi a disposizione della città e del suo schieramento: “Dopo le politiche sarò in prima linea per portare avanti la candidatura e le istanze di chi mi sta sostenendo, cioè professionisti, commercianti ed operatori turistici che vogliono cambiar il paese. Voglio essere il punto di riferimento del centro-destra”.

“In questo importante appuntamento tutte le forze elettorali che guardano al benessere del paese dovrebbero riunirsi in coalizioni solide e programmatiche – prosegue Quilici – Nel nostro comune il centro destra deve rimanere unito ed avere un’unità di intenti al fine di ottenere un buon esito elettorale. Creare fratture all’interno di una coalizione può solo avvantaggiare le parti politicamente contrapposte, che hanno programmi centrati su temi pregevoli, ma non risolutivi”.

“Pertanto ho raccolto l’invito rivoltomi da una forte e qualificata base elettorale ed ho deciso di scendere in campo e di mettermi al servizio del paese, con tutta l’energia disponibile, per rilanciare Ceriale e cercare di risolvere le molteplici problematiche esistenti, che ormai da troppo tempo non vengono affrontate o che non sono state considerate prioritarie dalla vecchia amministrazione. Mi riferisco al rilancio del turismo, del commercio e dell’immagine del paese che languono inequivocabilmente da diversi anni”.

L’aspirante primo cittadino ha già la sua schiera di sostenitori: “Nei giorni scorsi ho avuto contatti con professionisti e commercianti locali che si sono dichiarati disponibili a collaborare fattivamente ed a fare la loro parte assumendo ruoli nell’amministrazione comunale per cercare di affrontare le problematiche più sentite dai cittadini. Nel nostro territorio il centro destra ha sempre avuto risulati positivi grazie ad una politica costruttiva ed aperta al dialogo. Il desiderio mio e di quanti mi affiancano è di non lasciare il paese allo sbando, senza una direttiva politica concreta, propositiva e chiaramente rivolta alla risoluzione dei problemi esistenti. Da parte di tutti è emersa la volontà di dare un contributo nuovo all’amministrazione comunale. Il nostro gruppo è composto per la maggior parte da persone nuove. La mia discesa in campo non ha una finalità di rottura ma di aggregazione, per costituire una nuova forte coalizione di centro-destra”.

“Elemento essenziale della mia decisione di scendere in campo è stato anche l’incontro avuto recentemente con una nutrita rappresentanza di cittadini titolari di attività commerciali e turistiche,che ringrazio per la loro fattiva partecipazione, i quali chiedono un radicale cambiamento dello status quo ed un rinnovo finalizzato allo sviluppo del nostro magnifico territorio e ad un miglioramento del livello turistico e commerciale del paese. Ringrazio infine tutti coloro che mi hanno chiesto di scendere in campo manifestandomi il loro consenso, la loro stima e la loro solidarietà”.

“Uno dei punti cardine del nostro programma sarà, lo sviluppo del paese e per raggiungere questo obiettivo ci impegneremo ad intraprendere tutte le iniziative possibili in ogni settore (turismo, commercio, arredo urbano, viabilità etc.) cercando sinergie e collaborazioni con i diversi enti locali.

Intendiamo favorire il benessere di ciascun abitante, con particolare riguardo alla sicurezza, all’urbanistica ed all’ambiente”.