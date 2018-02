Loano. L’iter per la realizzazione di un villaggio turistico in regione Corma, nella zona di Castagnabanca a Loano, sta prendendo concretamente forma. Nella seduta dello scorso 29 dicembre, infatti, il consiglio comunale loanese ha approvato all’unanimità il progetto deliberando una modifica al piano regolatore generale per consentire l’intervento.

Il progetto del villaggio turistico prevede l’accorpamento e l’ampliamento di alcune volumetrie già esistenti nella zona collinare per realizzare un centro benessere, una club house e una serie di casette prefabbricate in legno (nove “pod” e ventuno “megapod”), tipo bungalow, ma anche un’area pic nic attrezzata.

“La realizzazione di questo villaggio turistico è una vera e propria sfida – spiega l’assessore all’edilizia privata Vittorio Burastero –. E’ un progetto che ci è piaciuto fin da subito e che abbiamo voluto condividere e portare avanti insieme ai gruppi di minoranza. Il fatto che l’intero consiglio comunale lo abbia approvato all’unanimità è per me motivo di grande soddisfazione: significa che è stato recepito lo spirito di questa sfida e dell’imprenditore che ha deciso di lanciarla”.

“Dal punto di vista dell’amministrazione, questo intervento si colloca perfettamente nel solco delle iniziative e dei progetti in cantiere e volti a promuovere e sviluppare il turismo e lo sport outdoor nel nostro territorio. Questo villaggio turistico rappresenta l’anello di congiunzione ideale con il rifugio di Pian delle Bosse ed un luogo di ritrovo e di ‘appoggio’ verso il Monte Carmo. Senza dimenticare che si trova a margine del sentiero dell’Alta Via. Tutto questo cercando ridurre al minimo l’impatto ambientale: il progetto, infatti, prevede la realizzazione di casette prefabbricate e l’utilizzo di materiali naturali come legno, pietre e vetro. Non è un caso se, inizialmente, lo si voleva chiamare Eco-Resort. Per il nostro territorio è qualcosa di completamente nuovo. Ed è anche e soprattutto per questo che, come amministrazione, abbiamo voluto raccogliere questa sfida”.

Per quanto riguarda i prossimi passi: “Si tratta di una iniziativa in variante e perciò la competenza è della Regione Liguria. Si sono già tenute due conferenze dei servizi referenti e l’iter proseguirà nei prossimi mesi. La mia speranza è di avere un progetto pronto per l’estate. Gli interventi, comunque, avverranno a step: prima verranno realizzate le struttura, la reception, la piscina ed una decina di casette. Se tutto funzionerà come si spera, in seguito il villaggio verrà ampliato”.

Alle parole dell’assessore fanno eco quelle del sindaco Luigi Pignocca: “Rivolgo il mio personale plauso all’imprenditore che ha deciso di dare vita a questa importante iniziativa. Realizzare un villaggio turistico con queste caratteristiche e, soprattutto, immerso nel verde, è qualcosa di unico ed innovativo”.

“Questo progetto sposa perfettamente la filosofia che la nostra amministrazione sta portando avanti con il progetto di Loano Outdoor e che vede nell’entroterra la risorsa principale di una nuova tipologia di turismo, non più e non solo legata al mare e alla costa ma basata sulla valorizzazione a 360 gradi del nostro meraviglioso territorio” conclude Pignocca.