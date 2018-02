Centri Salute “a rischio”, Cangiano chiede un tavolo allargato alla presenza dell’assessore regionale Viale

Albenga. Si è svolto questa mattina un incontro sul futuro dei centri salute, in comune, ad Albenga, alla presenza dei vertici amministrativi dell’Asl e dei sindaci di Albenga, Laigueglia, Garlenda e di un rappresentante del Comune di Andora.

Un incontro prettamente di natura tecnica, che non ha soddisfatto a pieno il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, che, come già fatto in passato, ha rinnovato la richiesta di organizzare un tavolo di discussione allargato, al quale però siano presenti anche i membri della Regione e, in primis, il vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale.

“Si è trattato di un incontro di natura tecnica con i vertici Asl. È stato utile, ma fino ad un certo punto, perché quando si parla di tagli, di risorse eventuali da trovare e di decisioni se manca la parte politico-amministrativa diventa difficile varare eventuali soluzioni. Idee ne abbiamo tanto, ma se non abbiamo la controparte per decidere quali attuare ciò non è possibile”.

“Per questo ho fatto partire l’ennesima richiesta di un incontro urgente, nuovamente alla presenza dei sindaci e dei vertici amministrativi di Asl, ma questa volta anche alla presenza della Regione, ovviamente nella persona del vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale. I centri salute sono uno strumento indispensabile e tutti, i cittadini in primis, vogliono che vengano salvaguardati e, anzi, potenziati. Ma la volontà deve essere comune: attendiamo risposta al nostro ennesimo appello”, ha concluso Cangiano.