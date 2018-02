Cengio, assemblea pubblica per cercare di salvare la scuola Santa Barbara a rischio chiusura

Cengio. Novant’anni di attività a rischio per la scuola materna Santa Barbara di Cengio, dove questa sera, alle 20.30, si terrà un incontro per spiegare alle famiglie la decisione della Parrocchia di chiudere la struttura, nonostante il recente accreditamento della Regione tra le scuole dell’infanzia liguri con caratteristiche e parametri di qualità.

E’ di una decina di giorni fa la notizia comunicata ai sette dipendenti (cinque insegnanti e due ausiliari) da parte del rappresentante legale Don Guido Zagheni, parroco di Cengio, che ha motivato la scelta dolorosa come un atto dovuto di fronte ai suoi numerosi impegni e, soprattutto, ad un bilancio che appare con un disavanzo di circa 11 mila euro.

Un fulmine a ciel sereno per genitori e maestre, che proprio la scorsa estate avevano festeggiato la fine degli interventi della parte esterna, dove ad oggi è presente un giardino attrezzato per i piccoli ospiti, da 0 a 6 anni, attualmente in tutto 48, di cui 34 alla materna e 14 al nido. “Se è vero che per l’anno prossimo sarebbe sceso il numero delle iscrizioni di dieci unità, a causa di un calo di nascite, mai ci saremmo aspettate una notizia così – spiegano le insegnanti – Se non troviamo una soluzione la scuola Santa Barbara chiuderà i battenti il 30 giugno. Don Guido ci ha comunicato l’intenzione di lasciarci la struttura in caso volessimo proseguire l’attività svincolandoci dalla Parrocchia, ma ora non sappiamo quale sarà il nostro futuro e speriamo in un sostegno esterno”.

Sempre le maestre sottolineano come ci sia la loro disponibilità di diminuire lo stipendio, se fosse una questione puramente economica il motivo della drastica decisione. Per quanto riguarda le rette, alla scuola dell’infanzia il costo è di 230 euro mensili con orario dalle 7.30 alle 16, pasti compresi, mentre al nido “Betlem” la forbice varia tra 200 e 500 euro in base all’età e all’orario di frequenza.