Celle, nuove opere approvate in consiglio: miglioramento sismico delle scuole e biblioteca nell’Alborada

Celle Ligure. Importante consiglio comunale ieri sera a Celle Ligure, dove tra le altre pratiche è stato approvato l’aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici.

Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Celle, Renato Zunino. “Il piano contiene queste nuove opere – spiega – Il miglioramento sismico delle scuole medie, per un importo di 150 mila euro finanziati tramite CIPE; la conversione a biblioteca del primo piano dell’Alborada, per una spesa di 250 mila euro finanziati tramite mutuo; la sistemazione della parte comunale di Rio Santa Brigida, che costerà 860 mila euro di cui 602 mila finanziati dalla Regione Liguria; ed infine la sistemazione idraulica del bacino del Rio Lavadore, discenderie acqua delle località Costa e Ferrari, per un importo di 625 mila euro. Per quest’ultima opera stamattina abbiamo già inviato la documentazione per partecipare ad un apposito bando”.

“Ancora una volta – evidenzia Zunino – il nostro Comune partecipando a bandi con progetti cantierabili riesce ad ottenere finanziamenti importanti, e per questo debbo ringraziare il settore Lavori Pubblici ed in modo particolare il responsabile del settore, l’ingegner Bonorino, per il lavoro svolto”.

La pratica e’ stata approvata con i voti della maggioranza, l’astensione del gruppo Futuro Oggi e il voto contrario del gruppo Celle In Movimento.