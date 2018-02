Celle Ligure, attivo fino al 30 giugno il senso unico alternato sull’Aurelia

Celle Ligure. Resterà attivo fino al 30 giugno il senso unico alternato (regolato da semaforo e movieri) lungo la via Aurelia istituto da Anas al fine di consentire i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida. Il senso unico interessa il tratto di Ss1 compreso tra il chilometro 563,500 e il chilometro 563,600.

Anas informa che la limitazione sarà temporaneamente dismessa in alcune fasce orarie, durante le quali il traffico si svolgerà regolarmente su entrambe le corsie di marcia: dalle 18 del 15 marzo alle ore 8.30 del 19 marzo; dalle 18 del 28 marzo alle 8.30 del 4 aprile; dalle 18 del 20 aprile alle 8,30 del 2 maggio e dalle 18 del 31 maggio alle 8,30 del 4 giugno.

Lungo la tratta oggetto del provvedimento saranno inoltre istituiti la limitazione di velocità a 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda “prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ‘Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in ‘App store’ e in ‘Play store’. Inoltre si ricorda che il servizio clienti ‘Pronto Anas’ è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148”.