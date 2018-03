Celle Ligure. Metà delle partite della sesta giornata del girone A di Prima Categoria sono state giocate, l’altra metà rinviate a data da destinarsi.

Un primo recupero è già stato fissato: Pontelungo e Don Bosco Vallecrosia Intemelia si affronteranno mercoledì 7 marzo. La partita sul terreno del Massabò di Leca d’Albenga ha preso regolarmente il via, ma dopo una ventina di minuti l’arbitro ha mandato tutti negli spogliatoi a causa del vento eccessivo.

Il turno, seppur dimezzato, è stato particolarmente significativo perché la capolista Veloce è stata fermata sul pari sul campo di San Bartolomeo al Mare, contro la penultima in classifica. Pari a metà gara (1 a 1) e pari al novantesimo. Al gol iniziale dei locali, ad opera di Pinasco, i granata hanno risposto con le reti di Maida, Vejseli su rigore e Barranca. Il San Bartolomeo non si è arreso e grazie alle segnature di Bodiang e Roberto Iannolo ha fissato il risultato sul 3 a 3.

Il Celle Ligure si è portato a 2 sole lunghezze dai savonesi. La formazione di mister Massimiliano Ghione ha battuto il Sanremo 80 per 3 a 2, centrando la tredicesima vittoria. Anche all’Olmo-Ferro le due squadre sono andate al riposo sull’1 a 1: al gol giallorosso di Vallerga ha risposto Siberie. Nella ripresa lo stesso Siberie ha portato in vantaggio i matuziani, ma negli ultimi scampoli dell’incontro la Civetta ha ribaltato il risultato con le reti di Cosentino e Bonadin.

Rafforza la settima posizione lo Speranza, che dopo aver vinto per 3 a 0 il derby con la Letimbro ha ottenuto un altro netto successo, ai danni del Quiliano & Valleggia. I rossoverdi guidati da Ermanno Frumento si sono imposti per 2 a 0 grazie ad una doppietta di Giguet nelle fasi centrali del primo tempo.

Periodo no per la Letimbro, che nelle ultime sette partite ha raccolto un solo punto. I gialloblù sono stati sconfitti per 2 a 0 dalla San Stevese. Un gol per tempo: autorete di Gilardoni nei primi minuti di gioco e rete di La Greca ad una decina di minuti dal triplice fischio.

Nel girone C si isola in quarta posizione il Varazze, divenuto un autentico schiacciasassi. I gialloneroazzurri sono in serie positiva da dodici turni, nei quali hanno vinto ben undici volte. La squadra di mister Gerolamo Calcagno ha vendicato la sconfitta dell’andata con la Via dell’Acciaio battendola a domicilio per 4 a 0. I varazzini hanno colpito due volte per tempo: con Kepi su rigore e Colombi nel primo, con Kepi e Luca Baroni dal dischetto nel secondo.

