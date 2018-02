Albenga. Si riapre la lotta al vertice del girone A di Prima Categoria. Cade la Veloce; vincono sia Don Bosco Vallecrosia Intemelia che Celle Ligure, riavvicinandosi rispettivamente a 3 e a 4 lunghezze dalla prima della classe.

Dopo aver infilato sette risultati utili consecutivi, dei quali sei vittorie, la capolista è stata battuta dal Pontelungo al termine di una partita avvincente e incerta fino all’ultimo. A Leca d’Albenga è finita 3 a 2 per i padroni di casa che, passati in vantaggio prima con Badoino e poi con Ferrari, sono stati raggiunti dalle reti di Colombino e Lavagna. Poi, ad un paio di minuti dalla fine, Rossignolo ha messo in rete il pallone del successo della squadra allenata da Fabio Zanardini. Un Pontelungo che ha vinto le ultime sette partite casalinghe, cinque delle quali sono state giocate dopo il ritorno al Massabò, divenuto un fortino inespugnabile.

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia è tornato al successo dopo tre sconfitte di fila. Lo ha fatto espugnando per 3 a 1 il campo del Sanremo 80. A segno Ottaiano, Fiore e Casellato per i vincitori, Siberie su rigore per i padroni di casa.

Il Celle Ligure ha ritrovato la vittoria battendo tra le mura amiche il Quiliano & Valleggia per 3 a 1. La formazione di mister Massimiliano Ghione è andata a segno con Vallerga su rigore nel primo tempo, Orcino e Carminati nella ripresa. A risultato ormai acquisito gli ospiti hanno trovato la via del gol con Berruti. La serie positiva della compagine allenata da Enrico Ferraro si interrompe dopo sei turni; per i giallorossi è la dodicesima vittoria.

In lotta nei quartieri alti, a 6 punti dalla vetta, c’è la San Stevese. Sul terreno amico ha prevalso per 5 a 1 sul Camporosso. Per i vincitori reti di Di Donato, Soldani, De Flaviis, Miatto e Cutellè; per i rossoblù gol del temporaneo pareggio ad opera di Grifo dal dischetto.

L’ultimo posto della zona playoff è occupato dalla Dianese e Golfo, tallonata ad una lunghezza di distanza dal Pontelungo. La squadra di mister Enrico Sardo ha pareggiato 1 a 1 al Santuario di Savona contro lo Speranza, settimo in classifica. Le due formazioni sono andate al riposo con gli ospiti in vantaggio di un gol, segnato da Di Mario dal dischetto. Nella ripresa i rossoverdi hanno ristabilito la parità con la rete di Quintavalle.

Sette punti nelle ultime partite per l’Aurora Calcio, matricola sempre più vicina a raggiungere l’obiettivo salvezza, dato che si trova in nona posizione. I cairesi si sono imposti per 2 a 1 ad Albissola, dove hanno affrontato il Sassello. I gialloneri sono andati a segno una volta per tempo, con Marini e Rollero; per i biancoblù gol di Rebagliati.

Il Sassello ora è solitario in ultima posizione, dato che il San Bartolomeo ha centrato la seconda vittoria stagionale. Ne ha fatto le spese la Letimbro, sconfitta per 2 a 1. Tutto nel primo tempo: al gol di Fatnassi i savonesi hanno risposto con Altomare, ma la seconda rete dei locali, firmata da Roberto Iannolo, si è rivelata decisiva.

Brutto ko interno per l’Altarese, che ha ceduto per 2 a 5 al Bordighera Sant’Ampelio. Partita chiusa di fatto già all’intervallo, con gli ospiti avanti 4 a 1. I bordigotti hanno colpito con la doppietta di Cascina e la tripletta di Rinaldi; per i giallorossi reti di Gavacciuto e Brahi su rigore. Al termine della partita l’allenatore dell’Altarese, Marco Fiori, si è dimesso.

Nel girone C di Prima Categoria non conosce intoppi la rincorsa del Varazze, che è andato a vincere per 1 a 0 sul campo del Bogliasco vendicando la sconfitta dell’andata. La partita è stata decisa da un gol siglato da Kepi ad una ventina di minuti dal termine. Ora la squadra di mister Gerolamo Calcagno è quinta in classifica, al fianco dello stesso Bogliasco.

