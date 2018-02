Savona. Partita da testacoda al Levratto di Savona tra la capolista Veloce e il fanalino di coda Sanremo 80.

Parte subito bene la squadra di Gerundo che dopo appena due minuti passa in vantaggio con un tiro di Arrighi deviato da un difensore avversario.

Al 12′ però gli ospiti acciuffano il pareggio grazie al pallonetto del n° 9 Siberie e alla assurda dormita dei difensori velociani. Ma la capolista non ci sta e ritorna in vantaggio al 15′ col suo bomber Ferrotti che in scivolata deposita in rete la battuta di un calcio d’angolo.

Si gioca praticamente solo nella metà campo ospite ma, la seconda inspiegabile dormita della difesa granata, fa sì che su una punizione ospite, il n° 2 Torres Forgione, di testa raggiunga il pareggio. Squadre negli spogliatoi.

La seconda parte di gara vede i padroni di casa all’assalto del fortino ospite alla ricerca della vittoria. Ma bisogna aspettare il 76′ per il vantaggio. Calcio di rigore generoso, assegnato dal direttore di gara signor Bracci di Novi Ligure, e il n° 8 Vejseli realizza quello che alla fine è il gol della vittoria.

Veloce sprecona nel primo tempo. Ben tre occasioni da rete fallite. Nella ripresa tanta pressione e tanto possesso palla, ma poca concretezza nella finalizzazione.

Allunga comunque la squadra di Gerundo sulla diretta inseguitrice Don Bosco Vallecrosia Intermelia, staccandosi di sei punti.

Salvatore Barranca