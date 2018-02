Savona. Sono ben tredici i calciatori del girone A di Prima Categoria che, a seguito di quanto avvenuto sui campi domenica scorsa, sono incappati in una squalifica.

Alaza Gouni Marouf (Quiliano & Valleggia) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “al 22′ del secondo tempo, colpiva con un calcio un giocatore avversario con pallone a distanza non giocabile”.

Alessio Santaiti (Bordighera Sant’Ampelio), Belgacem Fatnassi (San Bartolomeo) e Riccardo Arrighi (Veloce) sono stati fermati per due turni.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Davide Garibizzo, Luca Garibbo (Dianese e Golfo), Matteo Saba, Ferdinando Eulogio (Sanremo 80), Giacomo Badoino (Pontelungo), Denis Bertolina (San Bartolomeo), Alex De Flaviis (San Stevese), Alberto Fanelli e Gabriele Ferrotti (Veloce).

Ammenda di 30 euro al Sanremo 80 “per dati anagrafici errati in distinta”.

La classifica marcatori dopo 20 giornate:

14 reti: Siberie (Sanremo 80).

13 reti: Ferrotti (Veloce).

11 reti: R. Iannolo (San Bartolomeo).

10 reti: Damonte (Speranza), Rossignolo (Pontelungo), Sofia (Celle Ligure).

9 reti: Cutellè (San Stevese), Caneva (Pontelungo), Colli (Dianese e Golfo), P. Mozzone (Aurora Calcio).

8 reti: A. Velez Romero (Quiliano & Valleggia), Caccamo (Camporosso), Casellato (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), A. Bianco, Cossu (Letimbro).

7 reti: Di Mario (Dianese e Golfo), Maida (Veloce), Freccero (Quiliano & Valleggia).

6 reti: Rebagliati (Sassello), L. Vecchiotti, Rinaldi (Bordighera Sant’Ampelio), D. Giunta (Camporosso), Doci (Speranza), C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Fanelli (Veloce).

5 reti: Giguet (Speranza), Carminati (Celle Ligure), Colombino (Veloce), Dushi (Pontelungo), Zela (Aurora Calcio), Belviso (San Bartolomeo), Ciaramitaro, G. Calvini, Di Donato (San Stevese), Sparaccio (Dianese e Golfo), Marafioti (Don Bosco Vallecrosia Intemelia).

4 reti: S. Fiore, Ottaiano (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Quintavalle (Speranza), D. Vallerga, Vario, Russo Artimagnella (Celle Ligure), F. Saino, Rollero (Aurora Calcio), Iafolla (Sanremo 80), A. Numeroso (Dianese e Golfo), De Flaviis, Profeta (San Stevese), Vejseli (Veloce).

3 reti: Vanara (Letimbro), Cham (Speranza), Suetta, Dorigo, Bianchi, Orcino (Celle Ligure), Arrighi (Veloce), L. Conti (San Bartolomeo), Miatto, Gerbasi (San Stevese), Saba (Sanremo 80), Mandaliti, Brahi (Altarese), Cascina, Sofrà (Bordighera Sant’Ampelio), M. Ambesi (Camporosso), Costa (Veloce/Altarese).

2 reti: Di Perna (Bordighera Sant’Ampelio), Arrigo (Dianese e Golfo), Scarfò (Speranza), Vacca (Sassello), Sala (Speranza), Badoino, Principato (Pontelungo), Berruti, Marouf, Salinas, Grippo (Quiliano & Valleggia), Soto Pesce, Bruzzone (Celle Ligure), Pucciano, Russo, Pesce (Aurora Calcio), Fofana, Gavacciuto, Lai, Berta (Altarese), Parodi, Guerra (Veloce), Battistel (Letimbro), Tabacchiera, Gallo, Cardinale (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), S. Bella (San Bartolomeo), Grifo, Calcopietro, Saccà (Camporosso), Torres Forgione (Sanremo 80), G. Lanteri, Soldani (San Stevese).

1 rete: Calvanico, Cano, Kuka, Armellino, Vivalda (Quiliano & Valleggia), Conrieri, La Greca, Gagliardi (San Stevese), Gelsomino, Bozzo, Grosso, Stojku, Siri (Altarese), Molinari, Albarello, Uruci, Bardhi (Speranza), Leone, Cosentino, Palomba, Lavagna (Veloce), Ferrari, Prudente, Lecini, Greco (Pontelungo), Calzamiglia, Bertolina, Mela, Bono, Gjerga, B. Fatnassi, Bodiang (San Bartolomeo), Romanelli, Rinaldi, F. Vecchiotti, De Marte, Izzetta (Sanremo 80), Garrone, Di Natale, Saviozzi, Marini (Aurora Calcio), Conti, Barbieri, Valenti, Ferrero, Caruzzo, Trevisan, Ascone (Bordighera Sant’Ampelio), M. Celea, Topa, Arena, F. Piantoni, S. Lettieri (Camporosso), Baccino, Gagliardo, Giacchino, Arrais, Porro, Panaro (Sassello), Greco, Quispe, Calandrino, Gorlero, Li Causi, Garibizzo (Dianese e Golfo), Vanara, Rossetti, Odenato, Ciccaglioni, Cela, Del Buono, Altomare (Letimbro).

Autoreti: 2 Gustavino (pro Aurora Calcio, pro Dianese e Golfo); 1 Suetta (pro Sanremo 80), Ginepro (pro Celle Ligure), Mascheretti (pro Dianese e Golfo), Cosentino (pro Bordighera Sant’Ampelio).