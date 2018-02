Celle Ligure. Sei giocatori, un dirigente ed una società del girone A di Prima Categoria sono nell’elenco dei puniti di questa settimana.

Albert Gjerga (San Bartolomeo) è stato squalificato per sei turni in quanto espulso “perché, a gioco in svolgimento, ingiuriava il direttore di gara, urlandogli contro; alla notifica del provvedimento di espulsione, contestava la decisione, si avvicinava al direttore di gara e gli afferrava il braccio destro, stringendoglielo con forza, fino all’arrivo del suo capitano che lo allontanava. Al termine della gara, lo stesso calciatore entrava, autorizzato, nello spogliatoio del direttore di gara e lo minacciava fino a quando non è stato accompagnato fuori dal direttore di gara”.

Simone Lettieri (Camporosso) e Marco Giguet (Speranza) sono stati squalificati per due giornate.

Un turno di stop per Fabio Lentini (Camporosso), Andrea Cossu (Letimbro), Christian Ciaramitaro (San Stevese).

Marco Beltrame, dirigente del Celle Ligure, è stato inibito fino al 22 febbraio.

Ammenda di 50 euro allo Speranza “perché non prestava la dovuta assistenza al direttore di gara il quale, raggiungendo la propria autovettura, veniva avvicinato ed ingiuriato da un tifoso riconducibile alla medesima società”.

La classifica marcatori dopo 17 giornate:

12 reti: Siberie (Sanremo 80).

11 reti: Ferrotti (Veloce).

10 reti: Sofia (Celle Ligure).

9 reti: R. Iannolo (San Bartolomeo), Caneva, Rossignolo (Pontelungo), Colli (Dianese e Golfo), Damonte (Speranza), P. Mozzone (Aurora Calcio).

8 reti: A. Bianco, Cossu (Letimbro).

7 reti: Maida (Veloce), Caccamo (Camporosso), Cutellè (San Stevese), Freccero, A. Velez Romero (Quiliano & Valleggia).

6 reti: Doci (Speranza), Casellato, C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Fanelli (Veloce).

5 reti: Zela (Aurora Calcio), L. Vecchiotti (Bordighera Sant’Ampelio), D. Giunta (Camporosso), Ciaramitaro, G. Calvini (San Stevese), Sparaccio, Di Mario (Dianese e Golfo), Marafioti (Don Bosco Vallecrosia Intemelia).

4 reti: Dushi (Pontelungo), Giguet (Speranza), Belviso (San Bartolomeo), Carminati, Vario, Russo Artimagnella (Celle Ligure), F. Saino (Aurora Calcio), Iafolla (Sanremo 80), Rebagliati (Sassello), A. Numeroso (Dianese e Golfo), Profeta, Di Donato (San Stevese), Colombino (Veloce).

3 reti: Vanara (Letimbro), Dorigo, Bianchi (Celle Ligure), Vejseli (Veloce), L. Conti (San Bartolomeo), Quintavalle (Speranza), De Flaviis, Gerbasi (San Stevese), Saba (Sanremo 80), Rollero (Aurora Calcio), Mandaliti (Altarese), Sofrà, Rinaldi (Bordighera Sant’Ampelio), M. Ambesi (Camporosso), Costa (Veloce/Altarese).

2 reti: Scarfò (Speranza), Vacca (Sassello), Sala, Cham (Speranza), Principato (Pontelungo), Marouf, Salinas, Grippo (Quiliano & Valleggia), Suetta, Soto Pesce, Vallerga, Bruzzone, Orcino (Celle Ligure), Russo, Pesce (Aurora Calcio), Lai, Berta, Brahi (Altarese), Arrighi, Parodi, Guerra (Veloce), Battistel (Letimbro), Gallo, S. Fiore, Ottaiano, Cardinale (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), S. Bella (San Bartolomeo), Calcopietro, Saccà (Camporosso).

1 rete: Calvanico, Cano, Kuka, Berruti, Armellino (Quiliano & Valleggia), Miatto, Conrieri, La Greca, Gagliardi, G. Lanteri (San Stevese), Gelsomino, Bozzo, Grosso, Gavacciuto, Fofana, Stojku, Siri (Altarese), Molinari, Albarello, Uruci, Bardhi (Speranza), Leone, Cosentino, Palomba (Veloce), Badoino, Prudente, Lecini, Greco (Pontelungo), Tabacchiera (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Calzamiglia, Bertolina, Mela, Bono, Gjerga (San Bartolomeo), Romanelli, Rinaldi, Torres, F. Vecchiotti (Sanremo 80), Garrone, Pucciano, Di Natale, Saviozzi (Aurora Calcio), Conti, Barbieri, Valenti, Ferrero, Di Perna, Caruzzo, Trevisan, Cascina, Ascone (Bordighera Sant’Ampelio), M. Celea, Topa, Grifo (Camporosso), Baccino, Gagliardo, Giacchino, Arrais, Porro, Panaro (Sassello), Greco, Quispe, Calandrino, Gorlero, Arrigo, Li Causi, Garibizzo (Dianese e Golfo), Vanara, Rossetti, Odenato, Ciccaglioni, Cela, Del Buono (Letimbro).

Autoreti: 2 Gustavino (pro Aurora Calcio, pro Dianese e Golfo); 1 Suetta (pro Sanremo 80), Ginepro (pro Celle Ligure), Mascheretti (pro Dianese e Golfo), Cosentino (pro Bordighera Sant’Ampelio).