Catarzi agli Europei: la fiorettista savonese tra i bleus a Sochi

Savona. Alla fine è arrivata la notizia a lungo attesa: Costanza Catarzi è stata convocata ai prossimi Campionati europei under 20 nella nazionale francese di fioretto. La kermesse si terrà a Sochi in Russia, dal 1 al 11 marzo e Costanza scenderà in pedana l’8 marzo nell’individuale e il 9 nella prova a squadre.

Dopo il prestigioso quinto posto in Coppa del mondo a Udine, le possibilità erano salite alle stelle e sostanzialmente mancava solo l’ufficialità all’arrivo della notizia. Non bisogna dimenticare tra l’altro che le quattro moschettieri francesi con ogni probabilità verranno anche selezionate per i Campionati del mondo, che si terranno ai primi di aprile in Italia, a Verona.

“Questa è una grandissima soddisfazione – ci riferisce il maestro Federico Santoro del Circolo scherma Savona – prima di tutto personale e poi per tutto il circolo. In passato diversi miei atleti hanno vestito la maglia della nazionale in diverse prove di Coppa del mondo e in una occasione Camilla Manca nel 2005 ha vinto due medaglie di bronzo ai Giochi del Mediterraneo, ma è la prima volta che un a mia allieva parteciperà ai Campionati europei, davvero una grande soddisfazione”.

Ora Costanza Catarzi sarà impegnata nel ritiro francese in vista degli Europei e partirà il 4 marzo verso Sochi per qualche giorno di ambientamento nella città sul mar Nero, la stessa che ha ospitato nel 2014 i Giochi olimpici invernali.