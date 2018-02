Il CarnevaLöa in diretta al Tg Itinerante di Rai3 Liguria

Loano. Il CarnevaLöa in diretta su Rai3. Questa sera alle 19.35 il Tg Itinerante della TgR Liguria farà tappa al laboratorio dell’associazione Vecchia Loano per seguire dal vivo le ultime fasi di preparazione dei carri allegorici che, domani pomeriggio, daranno vita all’attesissima sfilata sul lungomare.

L’amministrazione comunale, il presidente di “Vecchia Loano” Agostino Delfino ed i rappresentanti delle altre associazioni della città racconteranno come si organizza una delle manifestazioni carnevalesche più antiche e conosciute della Liguria e daranno qualche anticipazione sul Palio dei Borghi che si terrà domani. Ad accogliere la troupe Rai saranno Beciancin (maschera ufficiale del Carnevaloa), Capitan Fracassa (maschera ligure della Commedia dell’Arte) e Pue Pepin (il Re del Carnevale).

“E’ per noi un grande piacere accogliere il Tg Itinerante di Rai3 – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – La diretta di questa sera rappresenta un’altra, importante vetrina per la nostra città e soprattutto per il CarnevaLöa. I grandi protagonisti saranno però i tantissimi volontari che in questi mesi hanno lavorato duramente per realizzare i carri allegorici e le molte associazioni che a vario titolo contribuiscono all’organizzazione di questa fantastica manifestazione. A loro va, ancora una volta, il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza”.