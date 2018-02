Savona. Nel corso della presentazione dei candidati dal Pd alle prossime elezioni politiche, il parlamentare del ponente savonese Franco Vazio ha parlato anche dell’iter relativo alla realizzazione del nuovo carcere nel savonese, dopo la chiusura del Sant’Agostino. “Si è aperta una discussione sul carcere di Savona: quanto pubblicato dai giornali è una grande stupidaggine, il carcere si farà e ne ho la certezza” ha detto Vazio, che proprio nella giornata di ieri ha avuto un lungo colloquio telefonico con il Ministero della Giustizia per la nuova e attesa struttura penitenziaria in provincia di Savona.

E Vazio aggiunge: “Il Dap e il Ministero delle Infrastrutture hanno già individuata l’area più idonea per il nuovo carcere, previsto nel territorio valbormidese. Sono in corso le ultime valutazioni di natura tecnico-formale, ma posso garantire che l’iter è ormai giunto ad una fase avanzata, anche dopo i colloqui con gli enti locali competenti”.

“Il progetto è già stato visionato e il Ministero ha espresso parere favorevole, quindi posso affermare che a tempo debito anche le guardie carcerarie torneranno a lavorare nel savonese”.

Sulla diatriba delle risorse finanziarie a disposizione, l’esponente Dem, capolista in Liguria alla Camera per le prossime elezioni politiche, precisa: “I soldi ci sono e sono stati inseriti nei capitoli di spesa relativi alle strutture penitenziarie, quindi, una volta completata la fase amministrativa, si può partire con la nuova struttura carceraria”.

“Il territorio savonese, per diversi e logici motivi, non può rimanere senza un carcere adeguato e idoneo, non certo com’era il Sant’Agostino” conclude Vazio.