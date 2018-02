A Carcare un ciclo di lezioni per sciogliere i dubbi sul “porta a porta”

Carcare. Si è concluso il ciclo di lezioni dell’Univalbormida di Carcare dedicato alla “Raccolta Differenziata”, quattro appuntamenti nel corso dei quali si è voluto approfondire, insieme alla collaborazione attiva degli studenti, il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

“E’ stata un’occasione per ricevere informazioni, fare domande e sciogliere dubbi, sul ‘porta a porta’ entrato a regime dai primi giorni del mese di novembre sul territorio del Comune di Carcare” spiega l’assessore ai lavori pubblici Christian De Vecchi che ha partecipato alle lezioni insieme ai rappresentanti e agli operatori delle ditte Proteo e FG Riciclaggi.

“Un percorso volutamente lasciato aperto, indistintamente a tutti i cittadini e ai corsisti per puntualizzare la filiera del rifiuto domestico, nell’ottica di migliorare il servizio e al contempo la qualità del rifiuto raccolto. Durante le lezioni è stata anche presentata la figura e il ruolo dell’Ecovolontario, iscrizioni che si possono fare, per gli interessati, presso l’ecosportello nei giorni di apertura al pubblico” aggiunge De Vecchi che è stato anche il coordinatore del corso.

Proprio l’assessore ai lavori pubblici, insieme agli operatori che a vario titolo hanno partecipato, si è dichiarato soddisfatto per la partecipazione ed i messaggi trasmessi: “Il corso è stata un’opportunità di approfondimento, per conoscere il nostro sistema comunale di raccolta dei rifiuti urbani e la complementarietà del servizio offerto dall’isola ecologica. Si è lavorato molto sulla diffusione di principi legati alla sostenibilità ambientale, gli stessi che sono alla base delle scelte intraprese da Comune in materia di rifiuti urbani, puntiamo e punteremo molto sull’informazione per ovviare ai difetti del precedente sistema, obiettivo arrivare a considerare il nostro rifiuto come una risorsa, a tal proposito ricordo la possibilità di accedere al sito del comune di Carcare per estrarre informazioni utili e l’apertura dell’ecosportello, il Mercoledì e Sabato mattina per confrontarsi direttamente con gli operatori Proteo”.