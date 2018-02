Carcare, cade con la moto su via Nazionale a Vispa: centauro all’ospedale

Carcare. E’ stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso il motociclista che questa mattina è stato protagonista di un incidente stradale lungo la via Nazionale, poco prima della rotonda della variante di Vispa in direzione di Savona.

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 11 quando il centauro, forse a causa dell’asfalto bagnato, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a poca distanza dalla rotatoria della variante di Vispa.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di Savona Soccorso ed i volontari della croce bianca di Altare, che hanno trasferito il ferito al pronto soccorso del San Paolo di Savona.