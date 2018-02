Carcare. E’ stata un’aula magna gremita di studenti, in assoluto silenzio, quella che martedì 6 febbraio ha accolto due ospiti davvero speciali: Gilberto Salmoni e Myriam Kraus, che hanno partecipato all’assemblea di istituto che gli studenti del Calasanzio di Carcare hanno voluto dedicare alla Shoah in occasione della “Giornata della Memoria”.

Gilberto Salmoni, un testimone diretto delle terribili atrocità che colpirono il popolo ebraico durante il secondo conflitto mondiale, nacque a Genova nel 1928; battezzato ma di origine ebraica, subì le conseguenze delle leggi razziali italiane del 1938, con la famiglia nell’aprile del 1944 tentò di fuggire in Svizzera, ma venne arrestato alla frontiera dalla Milizia fascista. Fu deportato nel campo di concentramento italiano di Fossoli e successivamente nel campo di Buchenwald in Germania. Venne liberato dall’esercito americano nell’aprile 1945. L’uomo ha raccontato il difficile viaggio in treno fino alla Germania, la rasatura e la disinfestazione tramite doccia all’arrivo nel campo, l’alimentazione scarsa e il durissimo lavoro quotidiano, il suo ritorno, dopo la fine della guerra, a Buchenwald.

Miryam Kraus, nata nel 1948, ebrea di origini ungheresi-croate (parte della famiglia fu vittima dello sterminio), rappresentante della comunità ebraica di Genova, da anni svolge attività di testimonianza nelle scuole. Ha partecipato ai lavori della fondazione del regista Steven Spielberg (Shoah Foundation, il nome completo della fondazione è Survivors of the Shoah Visual History Foundation). La fondazione, nata nel 1994, ha l’obiettivo di registrare su supporto audio – video le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah. La signora Miryam Kraus ha registrato decine di interviste di testimoni dell’Olocausto. La signora ha raccontato agli studenti la complicatissima storia della sua famiglia e l’esperienza alla fondazione di Spielberg.

A queste due interventi sono seguite le numerosissime domande degli studenti del triennio, pubblico dell’evento, a testimonianza delle forti emozioni che uno spaccato così drammatico e così vergognoso della storia mondiale suscita ancora nelle menti e nei cuori delle nuove generazioni.

Nella prima parte della mattinata, invece, l’assemblea d’istituto ha visto la partecipazione dei giovani iscritti ai primi due anni di corso: dopo una breve lezione sullo sterminio degli ebrei d’Europa tenuta dal professor Loris Tappa, docente di Storia e Filosofia del liceo carcarese, i ragazzi hanno assistito alla visione del film “Mi ricordo di Anna Frank”.