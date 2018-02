Canottieri Sabazia: al via un’intensa stagione 2018

Savona. La Canottieri Sabazia, con l’ufficializzazione del calendario agonistico da parte della Federazione, vede cominciare il suo 2018.

La stagione agonistica si preannuncia molto impegnativa e vedrà gli atleti della Sabazia coinvolti in una quarantina di gare suddivise tra regionali, interregionali, nazionali, campionati italiani e meeting internazionale.

L’inizio ufficiale dell’attività prevede la partecipazione della squadra maggiore a Torino, sulla distanza dei 10.000 metri; seguirà un test di corsa che si svolgerà ad Albisola Superiore presso il campo La Massa, che metterà alla prova tutti gli atleti savonesi e liguri sulla distanza di 5.000 metri e 2.000 per i piccoli. Il test chiuderà l’attività invernale (mista tra corsa, palestra, preparazione atletica e canoa) per iniziare l’attività primaverile-estiva che prevede in gran parte uscite in acqua.

Momenti importanti saranno, oltre ai campionati italiani, il tradizionale campus che si svolgerà ad Osiglia dal 29 giugno al 5 luglio, il Meeting internazionale per club in Svizzera a Rapperswill e naturalmente la gara internazionale 39° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica che si svolgerà a Savona.

Grosso impegno quindi per tutto lo staff tecnico composto da Laura Bentivoglio, Cristina De Gregori, Emanuel Cabib, Paolo Pollero e Andrea Tarditi e per la segreteria per quanto concerne la parte organizzativa delle trasferte.