Cane smarrito a Ranzi, appello per ritrovare il proprietario

Pietra Ligure. E’ stato affidato alle cure dei volontari del canile il cane femmina rinvenuto ieri mattina a Ranzi, frazione di Pietra Ligure.

L’animale, che evidentemente si è allontanato da casa e si è smarrito, si è “intrufolato” nel giardino di una villetta della zona. A ritrovarlo il proprietario dell’immobile, che si è subito messo sulle tracce del padrone del cane: “Ho provato a chiedere in paese di chi fosse, ma nessuno l’ha riconosciuta. Non era dotata di chip e perciò risalire al proprietario non è stato possibile”.

Chiunque dovesse riconoscerla può rivolgersi al canile di Finale Ligure.