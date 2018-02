Su Canale 5 la terza puntata di "Liberi Sognatori" con tante comparse savonesi

Provincia. Savonesi in Tv in prima serata. Il 4 febbraio andrà in onda su Canale 5 il terzo appuntamento della serie di film “Liberi Sognatori”, fiction prodotta da Taodue che racconta la vita e le storie degli eroi civili della storia contemporanea che si sono immolati, tra gli anni Settanta e Novanta, “per infonderci un profondo senso di giustizia”.

I primi due appuntamenti sono stati dedicati rispettivamente alle storie di Libero Grassi (interpretato da Giorgio Tirabassi), imprenditore siciliano vittima di Cosa Nostra nel 1991, e di Mario Francese (Claudio Gioè). Al centro della vicenda ci sarà però suo figlio,Giuseppe, che ha passato la sua vita a cercare i mandanti dell’omicidio del padre e, una volta emessa la sentenza a loro carico, si è suicidato.

Questa volta invece al centro della storia ci sarà una donna. Stiamo parlando di Renata Fonte, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Nardò (Lecce) assassinata nel 1984 da due sicari per aver impedito la speculazione edilizia nel territorio di Porto Selvaggio.

La puntata di domenica sarà anche un’occasione per poter vedere sullo schermo moltissimi volti noti di Savona: “Sono tantissime – afferma Francesca Gigliotti, presidente di Starfilm – le comparse della nostra associazione che hanno preso parte alla lavorazione del film prodotto da Taodue Film, spinte dalla voglia di vivere un’esperienza diversa e di scoprire come funziona un set di riprese”.