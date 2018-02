Savona. Si è svolto domenica 25 febbraio il campionato regionale di Subbuteo, organizzato dall’Aleramici Subbuteo club presso il circolo Artisi di Savona: a vincere è stato Enrico Frisone, del Club SC Marassi di Genova.



Ben venti i partecipanti, che si son o contesi il pass per il torneo nazionale di Napoli, che assegnerà il titolo italiano. L’evento ha occupato l’intera giornata, con la riunione che è cominciata per le 9.00 e la finale che si è conclusa poco dopo le 18.00.

“La manifestazione è stata splendida – racconta Frisone, fresco di vittoria – un ambiente bellissimo in una giornata di neve, davvero fantastico”; alto il livello della competizione, anche secondo il vincitore, segno di un movimento Subbuteo in crescita sul territorio ligure. “Aver vinto oggi è davvero una soddisfazione, perché di fronte avevo un giocatore storico, Andrea Lampugnani – aggiunge – il Subbuteo sta crescendo sempre di più, è tornato alla ribalta e sta crescendo anche la federazione, che gira l’Italia”. Dall’hobby per bambini negli anni ’80, il Subbuteo sta riacquistando fama nazionale e internazionale, cavalcando la sempre viva passione per il calcio e declinandola in un’attività sportiva che interessa diverse età.

A Napoli, insieme a Frisone, andrà proprio il savonese Lampugnani, che gioca per i padroni di casa, gli Aleramici Savona: chissà che i liguri del tappeto verde non sappiano tornare a casa con un trofeo nuovo per la nostra terra.

Ecco la classifica completa dell’evento:

1) Frisone

2) Lampugnani

3) Craviotto

4) Cordone

5) Tassone

6) Canessa

7) Bevilacqua

8) Manfredi

9) Barabino

10) Tolve

11) Sergi

12) Molino

13) Nefi

14) Pierpaoli

15) Cremona

16) Nativo

17) Caviglia

18) Cirà

19) Frisone Giorgio

20) Fasce Canessa