Campionati italiani di cucina, il trionfo dello chef loanese Luca Fabio

Loano. Un loanese trionfa ai campionati italiani di cucina a Rimini: è Luca Fabio, chef della FIC, già vincitore del contest di “Dolcissima Pietra” nel 2013. Il cuoco di Loano ha realizzato una sorprendente scultura in margarina, aggiudicandosi la medaglia d’oro.

I campionati della cucina italiana, organizzati dalla Federazione italiana cuochi, si sono svolti dal 17 al 20 febbraio alla Fiera di Rimini, nell’ambito di Beer attraction: più di cinquecento chef si sono sfidati nella più grande competizione nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchef.

Nell’area delle competizioni sono state allestite 4 cucine per le competizioni a squadre e sei laboratori per quelle singole. In programma la competizione nazionale dell’arte culinaria, nelle gare previste per ogni categoria di cucina calda, fredda e artistica. Proprio in questa ultima sezione è risultato vincitore lo chef loanese.

Nell’Anno nazionale del cibo italiano, proclamato dai ministeri delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dei Beni culturali e del turismo, i Campionati della cucina italiana sono stati una vetrina delle eccellenze regionali dell’arte culinaria. Più di 250 menù a base di ingredienti regionali sono stati serviti ogni giorno e proposti in degustazione alle giurie (26 giudici internazionali riconosciuti Worldchefs).