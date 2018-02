Savona. Si sono svolti ad Ancona, da venerdì 16 a domenica 18 febbraio, i campionati italiani assoluti indoor, dove l’Atletica Arcobaleno Savona ha schierato sugli 800 metri femminili Stefania Biscuola, accompagnata dal suo allenatore Andrea Bello.

La “capitana” e vicepresidente del club, dopo il quarto posto dello scorso anno, ha conquistato un fantastico terzo posto con il tempo di 2’07″3, che rappresenta anche il nuovo personale sulla distanza.

Tutto questo in giorni molti intensi per lei, dove ha dovuto affrontare anche l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione da medico, a sottolineare la grinta e la determinazione che la contraddistinguono sempre.