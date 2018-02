Calcio: Sebastiano Gravina nuovamente convocato in Nazionale

Pietra Ligure. Dopo due campionati europei, nel 2011 in Turchia e nel 2013 a Loano, l’attaccante Sebastiano Gravina, originario di Bari ma ormai pietrese da diversi anni, è pronto a tornare in Nazionale, per vestire nuovamente la maglia che ogni sportivo sogna di vestire un giorno. Prenderà parte con l’Italia al torneo internazionale non vedenti di Istanbul, in programma dall’1 a 7 marzo.

“Sono felice per questa convocazione – dichiara Sebastiano -, per me non è un punto di arrivo, ma un punto di ripartenza. Sono contento di aver iniziato la mia avventura in Nazionale nel 2011 in Turchia ed ora mi ritrovo a ricominciare proprio dalla Turchia, dopo diversi mesi che non mi hanno visto più in nazionale dopo gli Europei del 2013″.

“L’anno scorso – prosegue – chiusi il campionato in vetta alla classifica cannonieri del campionato aggiudicandomi un bel riconoscimento, sia a livello federale che a livello comunale, visto anche il premio rilasciatomi dal Comune di Pietra Ligure che porterò nel cuore per sempre”.

“Questa chiamata in azzurro è sicuramente uno stimolo in più per il campionato che sta per iniziare, infatti sabato 24, in casa a Pegli giocheremo contro l’AC Crema la prima di campionato. Condividerò questa convocazione con i miei compagni di squadra del Liguria Calcio Non Vedenti: Matteo Sistu e Fabrizio D’Alessandro. Ma ora la testa è a sabato 24 febbraio – conclude Gravina -, dove speriamo di trovare un guarnito e caldo tifo per noi. Non sarà facile, ma cercheremo di portare i tre punti a casa”.