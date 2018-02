Cairo Montenotte, tutto pronto per le celebrazioni della “Giornata della Vita”

Cairo. Sabato 10 febbraio, a Cairo Montenotte, avranno luogo in festeggiamenti per la “Giornata della Vita”. L’edizione del 2018 vedrà alcune novità, che saranno rappresentate attraverso uno spettacolo che, a partire dalle 15, coinvolgerà la comunità grazie alla partecipazione della scuola dell’infanzia V. Picca, la scuola dell’infanzia Monsignor Bertolotti, il gruppo Giovani Oratorio Opes, l’istituto comprensivo di Cairo Montenotte, la scuola primaria del Capoluogo, la ccuola secondaria di primo grado, l’orchestra giovanile di Cairo Montenotte e con Marilena Mallarini e Angelo Paolucci.

Tutte queste parti si alterneranno sul palco del teatro Chebello e daranno un contributo. Al termine dello spettacolo, alle 17, sarà celebrata la messa, animata dai cori parrocchiali che porterà, alle 18, al lancio dei palloncini in piazza della Vittoria con la partecipazione dei piccoli cairesi.

Per questa Giornata della Vita abbiamo voluto aggiungere un momento di spettacolo insieme agli istituti scolastici, ai ragazzi delle Opes all’orchestra giovanile per poter coinvolgere il pubblico con la loro interpretazione di questo appuntamento> raccontano dalla Parrocchia di San Lorenzo. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale che ci ha concesso il patrocinio per l’evento dando, inoltre, la possibilità di usufruire del Teatro Chebello e un sentito grazie, infine, all’Avis che ha fornito i palloncini”, hanno spiegato dalla parrocchia di San Lorenzo.