A Palazzo di Città, a Cairo Montenotte, sino a domenica 11 febbraio, prosegue la Mostra storica “Testimoni di una comunità in costruzione” che descrive lo sviluppo della storia della Diocesi di Acqui a partire dal IV secolo, quando venne fondata da San Maggiorino, suo primo vescovo.

La mostra, che ha suscitato particolare interesse fra coloro che hanno avuto l’occasione di visitarla per questo aspetto, presenta una seconda sezione che ripercorre il cammino del tempo a partire dai Testimoni, quei personaggi che per la loro fede e per le opere hanno contribuito ad edificare la Chiesa, popolo di Dio. In particolare sono state valorizzate le due figure di Don Pierino Baldizzone e Gino Corrent. Il primo, lungamente cappellano degli Agenti di Custodia della scuola cairese, conosciuto in tutta Italia dagli allievi che hanno transitato nei decenni nei corsi tenuti negli edifici del Ministero di Giustizia nell’Oltrebormida, il secondo umile emigrato in Valbormida dal Veneto che ci ha lasciato una esemplare testimonianza di cristiano, marito, padre e nonno, ma anche di cittadino.

Foto 2 di 2



La mostra resta aperta nei feriali dalle 15 alle 17 e chiuderà domenica 11 febbraio con orario 10-12 e 15-18.