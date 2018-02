Cairo Montenotte, a fuoco il tetto di un’abitazione di via Recoaro

Cairo Montenotte. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Cairo Montenotte sono intervenuti per un principio di incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione in via Recoaro.

Secondo quanto riferito, le fiamme avrebbero intaccato parte del tetto ed una trave di sostegno. A scatenare le fiamme sarebbe stato un malfunzionamento della canna fumaria.

L’intervento dei vigili del fuoco non ha comportato particolari problemi.