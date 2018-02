Cairo, nuovo consiglio direttivo alla Croce bianca, ora guidata da Federico Bagini

Cairo Montenotte. Nuovo presidente alla guida della Croce bianca di Cairo. Si tratta di Federico Bagini, quarantenne, che subentra a Piero Assandri. Insieme a lui, in occasione del rinnovo del consiglio direttivo, sono stati eletti Bernardo Ferro, vice presidente, Daniela Bellino, segretario, Damiano Scaletta, direttore dei servizi, Angelo Multari e Alessia Pennino, entrambi vice direttore dei servizi, Giuseppe Vero, tesoriere, Aniello Peluso, economo e Alia Brignone consigliere con delega.

Durante la recente assemblea è stato inoltre illustrato il resoconto dei servizi effettuati nel 2017, per un totale di 214.517 chilometri. Nel dettaglio, tra i trasporti effettuati per l’Asl, 771 sono stati per la dialisi, 1493 ospedalieri, 1085 urgenze, 300 territoriali e 113 secondari, a cui se ne aggiungono poco meno di 300 per servizi privati.

Numeri davvero importanti per la pubblica assistenza che opera 24 ore su 24, ogni giorno, e che, come molte altre associazioni, ha un costante bisogno di nuovi militi. E’ proprio il nuovo presidente che rivolge un appello ai cairesi, affinchè, specie i giovani o i neo pensionati possano sostenere con il volontariato una realtà indispensabile per la comunità.