Bruno Martinazzi eletto presidente del Comitato Provinciale Inps Savona

Savona. Lo scorso 21 febbraio 2018, nella sede Territoriale dell’Inps di Savona in Piazza Marconi si sono tenute le elezioni del Comitato Inps. Per la Cgil di Savona sono stati confermati Paolo Ghiso come rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore Industria e Savio Carina come rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore Agricoltura.

Inoltre è stato eletto Bruno Martinazzi come rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore Artigianato e come Presidente del Comitato Provinciale Inps di Savona.

Bruno Martinazzi classe 1963, operaio e dipendente della Bombardier Transportation di Vado Ligure, è delegato della Fiom Cgil dal 1998 e componente del Comitato Sindacale Europeo dal 2008. Inoltre Martinazzi è anche componente della Commissione Fiom Nazionale dei Trasporti per il Settore Ferroviario dal 2010.

Al momento della sua elezione a Presidente del Comitato Provinciale Inps ha dichiarato: “Mi impegnerò fin da subito nel conoscere in maniera più approfondita il funzionamento dell’Istituto Provinciale, e insieme alla Commissione tutta cercherò di migliorare dove possibile un sistema già molto rodato con l’obbiettivo di dare risposte ai tanti problemi degli utenti Savonesi”.