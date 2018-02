Bragno, Cristian Cattardico: “Premiata la nostra pazienza e la capacità di colpire al momento giusto”

Cairo Montenotte. La rete di De Luca premia il Bragno, che vince il derby con il Pallare, portando a quattro il numero di vittorie consecutive; la seconda bella notizia è rappreentata dal ritorno in campo (dopo una assenza di tre mesi) di Cerato, che consente a mister Cattardico di avere una freccia in più nella sua faretra.

“Con il ritorno di Cerato, la rosa è al completo e mi permette di poter gestire al meglio le partite, che andiamo ad affrontare; siamo in un gran momento, in piena zona play off, la seconda piazza è a soli tre punti, ma non facciamo calcoli o previsioni, perché il campionato, oltre ad essere molto bello, è competitvo e ostico… ci vuole un attimo a perdere quello che hai faticosamente conquistato”.

Possiamo dire che il Bragno ha vinto il derby, da squadra matura?

“Si, in settimana avevamo messo in preventivo le difficoltà, che sarebbero emerse, nell’affrontare una squadra tenace come il Pallare, che giocando, in fase di non possesso, con tutti gli undici sotto la linea della palla, ha chiuso tutti gli spazi; ma i ragazzi sono stati pazienti, hanno sempre pensato a giocare e sono stati bravi a trovare il guizzo vincente”.