Il “Borgo dei Borghi”, il concorso della trasmissione “Kilimangiaro”: in gara anche Noli

Noli. Noli in lizza per il concorso “Il Borgo dei Borghi”, una competizione promossa dalla trasmissione il “Kilimangiaro”, condotta da Camila Raznovich su Rai 3.

Noli rappresenterà tutta la Liguria: per questo dal Comune e dall’ufficio turismo e cultura è arrivato un appello a tutti i nolesi, a tutti i savonesi e ai liguri a votare la cittadina del Golfo dell’Isola, che punta ad un prestigioso riconoscimento.

Si potrà votare fino al prossimo 18 marzo.

Ecco le modalità di voto:

– dalle ore 16.00 ca. del giorno 25 febbraio 2018 (a far seguito del lancio realizzato “in diretta” nel programma KILIMANGIARO, RAI 3), sul sito www.rai.it/borgodeiborghi è pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 (venti) borghi in concorso per il titolo “Il Borgo dei Borghi 2018”;

– la pagina invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito;

– la classifica finale viene svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su RAI 3 domenica 1 aprile 2018. La votazione viene chiusa domenica 18 marzo alle 23.59. Ogni Borgo è presentato nella pagina web delle votazioni mediante una foto e il video, andato in onda nelle puntate del “Kilimangiaro” – stagione 2017 /18.

Gli utenti possono votare, previa registrazione, una sola volta al giorno esprimendo una sola preferenza sulle 20 opzioni di voto disponibili. Il sistema di espressione della preferenza via web e la possibilità che ha ogni utente di votare una volta al giorno è garantita tramite registrazione al sito di www.rai.it/borgodeiborghi o www.raiplay.it. Gli utenti già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo email di riferimento. Ricevuta la mail di convalida della creazione della nuova utenza Raiplay, potranno effettuare il login sul sito di www.rai.it/borgodeiborghi e procedere alla votazione via web.

Al termine della procedura di voto web, l’utente visualizza un messaggio di conferma inviato dal sistema. Sono accettati dal sistema unicamente i voti pervenuti entro le ore 23.59 GMT del giorno 18 marzo 2018. Il voto via rete è gratuito.

Il Borgo dei Borghi 2018 sarà il Borgo, che ha raccolto il maggior numero di voti, nella somma tra quelli espressi via rete e quelli di una “Giuria di Esperti”. La “Giuria di Esperti” è composta da tre personalità (di chiara fama – ciascuno per il proprio profilo di appartenenza).

Il peso complessivo dei voti della “Giuria di Esperti” è pari al totale dei voti espressi dal pubblico da casa attraverso il “web voting”. Ogni singolo esperto può esprimere una sola “preferenza” a favore di un Borgo: questa preferenza è pari per valore al 33,3% del totale dei voti espressi dal pubblico da casa.

Viene eletto vincitore il Borgo che ha ottenuto – nella sommatoria tra i voti espressi direttamente dal pubblico da casa, attraverso il “web voting” (nelle modalità esplicitate dal Regolamento), e quelli della “Giuria di Esperti” – il maggior numero di preferenze.