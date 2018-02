Borgio Verezzi, al via il nuovo servizio “Ausiliari alla sicurezza scolastica”

Borgio Verezzi. È iniziato oggi il nuovo servizio “Ausiliari alla sicurezza scolastica “ al quale hanno aderito le associazioni di volontariato Aib-Protezione Civile Borgio Verezzi ed il gruppo Alpini di Borgio.

“Negli anni, la collaborazione tra le associazioni di volontariato locali e l’amministrazione comunale di Borgio è cresciuta e spesso è diventata elemento essenziale nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, nonché ausilio indispensabile alla polizia municipale”.

“Ed è proprio in quest’ottica che è stato proposto alle associazioni il nuovo servizio di ‘Ausiliari alla sicurezza scolastica’ che prevede collaborazione con l’amministrazione comunale e polizia municipale per l’organizzazione e la gestione dell’assistenza per l’attraversamento delle strade da parte dei bambini e delle loro famiglie davanti alle scuole nonché la collaborazione con l’amministrazione comunale e la polizia municipale in attività di promozione su tutto il territorio comunale, di iniziative educative a favore delle scuole, dei bambini e di tutta la popolazione”, ha fatto sapere il comandate della municipale Giovanni Bozzo.

La proposta che è stata accolta con entusiasmo dai presidenti delle due associazioni, Sergio Oldani per il gruppo Alpini e Cesare Morena per gli Aib di Borgio Verezzi.