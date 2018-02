Loano. Pareggio sostanzialmente giusto, all’Ellena di Loano, anche se ai punti l’avrebbe spuntata l’FCD Borghetto 1968: molto più gioco e alcune occasioni da gol in più per la baby gang granata di mister Carle, che paga dazio al secondo minuto alla vecchia volpe Carparelli, ma non concede più nulla agli avversari per tutto il primo tempo, rendendosi pericolosa con Parodo e Balbi.

Il match si fa più equilibrato nella ripresa: cartellini gialli e rossi si equivalgono; la manovra degli ospiti risulta meno organica e quando le squadre si allungano si capisce che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Infatti arriva il pareggio di Simonassi, bravissimo a raccogliere una seconda palla sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite. È il 44° minuto della ripresa.

Non succede più niente e l’ottimo arbitro Vecchio manda tutti negli spogliatoi a scaldarsi, prima che il nevischio possa creare problemi maggiori.

Il campionato in vetta si fa se possibile ancor più incerto: per la vittoria finale tutto è ancora possibile.

Le formazioni:

Soccer Borghetto (4-3-3): Tranchida; Insolito C., Muscio S., Testi, Gagliardi; Giglia (Monaco dal 1° del s.t.), Rizzi (Canciani dal 20° del s.t.), Garofalo (Zirano dal 1° del s.t.); Carparelli, Rembado (Insolito F. dal 35° del p.t.), Muscio L. (Pascarella dal 39° del s.t.). A disposizione: Accame, De Luca. All. Fabio Cordiale (allontanato).

FCD Borghetto 1968 (4-3-1-2): Giusto; Colotto, Mantero (Desiderio dal 3° del s.t.), Nardulli, Sabìa; Leocadia, Santelia (Fruzzetti dal 20° del s.t.), Desiato; Balbi; Parodo (Simonassi dal 26° del s.t.), Gervasoni (Artiano dall’8° del s.t.). A disposizione: Cattaneo, Vigliercio, Shtembari. All. Maurizio Carle.