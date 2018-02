Borghetto: auto inchioda sull’Aurelia e due ciclisti si scontrano, uno finisce in ospedale

Borghetto Santo Spirito. Un incidente si è verificato questa mattina, qualche minuto dopo le 11, sull’Aurelia a Borghetto Santo Spirito, all’altezza del bar Crystal.

Secondo quanto riferito, un automobilista avrebbe frenato bruscamente causando la collisione di due ciclisti che lo seguivano. Sul posto sono subito intervenute l’automedica ed un’ambulanza della Croce Bianca di Borghetto.

Fortunatamente i due ciclisti non hanno riportato gravi ferite, anche se uno dei due per precauzione è stato portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sull’incidente indaga ora la Polizia Stradale: gli agenti stanno cercando di ricostruire le ragioni per cui l’auto ha frenato improvvisamente, innescando l’incidente. Il conducente della vettura non si è fermato sul posto ma si è allontanato.