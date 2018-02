Borghetto Santo Spirito. C’erano anche i rappresentanti del Comune di Borghetto Santo Spirito alla conferenza organizzata dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) tenutasi ieri a Lerici e moderata da Federica Pannacciulli del Laboratorio Biodiversità e Servizi Ecosistemici.

L’argomento dell’incontro era il Santuario dei cetacei dell’alto Tirreno. Hanno partecipato: Emanuela Fanelli dell’Università Politecnica delle Marche ed Enea con un intervento dal titolo “Pelagos: un’oasi di biodiversità dalla superficie agli abissi”; Sabina Airoldi del Tethys Research Institute che ha raccontato del “Cetacean Sanctuary Research Project”; Mariasole Bianco di Worldrise e Iucn (World Commission on Protected Area) che ha trattato di “Pelagos, la speranza in un mare che cambia”; Masha Stroobant del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine che è intervenuta su “I partenariati pubblici e privati a favore della tutela ambientale e della crescita sostenibile: Il Lab_Mare del Polo Dltm e alcuni progetti ‘blue-green’”; Vienna Eleuteri del Eulabor Institute che ha spiegato “I benefici della tutela del mare per costruire insieme il futuro”.

Foto 2 di 2



L’iniziativa si è svolta nella sala del consiglio del comune di Lerici (La Spezia) che ha anche ospitato la cerimonia per la firma ufficiale della carta di partenariato, con la consegna ufficiale della bandiera simbolo del Santuario ai nuovi comuni aderenti.

L’amministrazione comunale borghettina era presente con il sindaco Giancarlo Canepa e con il vice sindaco ed assessore all’ambiente Luca Angelucci, oltre che con il personale dell’ufficio staff del sindaco.

Tra i presenti anche Elena Gandolfo del comitato che ha realizzato la mostra fotografica “Borghetto sott’acqua”, allestita fra l’elegante sala di Palazzo Pietracaprina e il suggestivo portico Colombo, nel centro storico, in occasione del 100 anni dell’affondamento della nave Città di Sassari, il cui relitto si trova davanti a Capo Santo Spirito.

“La presenza del nostro Ente conferma l’impegno dell’amministrazione comunale in tema di ambiente, tutela del mare, biodiversità, crescita sostenibile – dicono dal Comune di Borghetto – Con la partecipazione alla conferenza, la firma e la consegna della bandiera dell’Enea si è concluso l’iter, iniziato alcuni mesi or sono, per l’adesione alla carta di partenariato del Santuario Pelagos, progetto promosso dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e risultato dell’accordo internazionale firmato nel 1996 fra l’Italia, Monaco e la Francia per la protezione dei mammiferi marini e del loro habitat, all’interno del quale si trova anche il territorio marittimo del nostro Comune”.