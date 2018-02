Albisola Superiore. “Qualcuno sta spargendo bocconi avvelenati per le vie di Albisola Capo”. E’ l’allarme che gira da qualche giorno sui social: a farlo sapere è l’Enpa savonese.

I volontari della Protezione Animali, ai quali sono giunte alcune segnalazioni, sono preoccupati e lanciano “un avviso urgente ai proprietari di cani e a quelli di gatti lasciati uscire di casa per la passeggiata giornaliera ed ai volontari che curano le colonie feline libere”.

L’Enpa invita alla massima attenzione nell’individuare ed eliminare pezzi di cibo sospetti, come quello trovato questa mattina dalle guardie zoofile in via Amedeo. I volontari della Protezione Animali “continueranno a svolgere sopralluoghi e controlli, anche in borghese, in tutta la zona, per tentare di individuare e denunciare gli autori di questo reato, pericoloso non solo per gli animali ma anche per chi, come i bambini, potrebbe venire casualmente a contatto con il veleno”.