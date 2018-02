Berrino e Greppi siglano nuovi record personali ai Nazionali allievi

Savona. Sono arrivate ottime notizie dai Campionati italiani allievi andati in scena lo scorso week end ad Ancona, dove sono scesi in pista i cussini Riccardo Berrino e Aurora Greppi, unici rappresentanti della provincia di Savona, alla rassegna tricolore Under 18.

Questa volta la copertina spetta a Riccardo Berrino, che nella batteria dei 60 hs ha demolito il suo precedente record personale, con un miglioramento di 31 centesimi, facendo fermare i cronometri nel tempo di 8”38. Grazie a questa prestazione l’ingauno, proveniente dal vivaio dell’Albenga runners e allenato da Ezio Madonia, ha superato brillantemente la batteria. Per poi riconfermarsi ad ottimi livelli in semifinale con 8”48, non riuscendo però a qualificarsi per la finale.

Bella prova anche per Aurora Greppi impegnata nei 60 metri. Per la savonese, proveniente dal vivaio del Cus Genova allenata da Marco Mura, non è bastato aver stabilito il suo nuovo record personale con il crono di 8”02 per accedere alla semifinale, sfiorata di 5 centesimi.