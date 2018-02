Benifei, Giacobbe, Granero e Vazio: ad Albisola due serate con i candidati del Pd

Albisola Superiore. Rush finale di campagna elettorale e proseguono gli appuntamenti organizzati dal Pd assieme ai candidati alla Camera e al Senato. Domani sera presso il salone degli Alpini delle Albisole di Albisola Superiore, alle ore 21.00, iniziativa pubblica del Partito Democratico di Albisola Superiore dal titolo “Le ragioni dell’Europa”.

L’iniziativa che si inserisce nella campagna elettorale per le elezioni del 4 marzo vedrà la presenza dei candidati Anna Giacobbe (Senato) e Gianluigi Granero (Camera) accompagnati dall’Europarlamentare spezzino Brando Benifei. Andrea Toso (Segretario del Partito Democratico) moderatore della serata con Giovanni Testa (Segretario Giovani Democratici delle Albisole e Responsabile Organizzazione del PD) sottolinea: “In queste settimane di campagna elettorale il Partito Democratico si sta dimostrando un partito radicato con rappresentati ben consapevoli delle istanze del territorio”.

“Non abbiamo visto nei nostri competitor una vera esigenza di ascolto del territorio pari alla nostra. Pochi rappresentanti di altri partiti o movimenti sono venuti nel nostro territorio. E secondo me qui sta la differenza tra noi e loro, Sapere che chi candidiamo ad Albisola si farà vedere come è già stato in questi 5 anni”.

“Mercoledì sera peraltro – conclude il segretario – terremo una seconda iniziativa di chiusura volta all’attenzione dei commercianti e degli operatori turistici presso l’Auditorium la Massa alle ore 20.45 con l’onorevole Franco Vazio”.