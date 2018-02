Basket: la Fortitudo Savona deve soffrire per avere la meglio sul Finale

Savona. Una Fortitudo Savona ancora sottotono soffre per avere la meglio su un coriaceo Finale Basket Club, nella partita valevole per la tredicesima giornata del campionato di Promozione, giocata ieri sera. Tutt’altra storia rispetto al più 31 dell’andata.

Gli uomini di coach Morando, sostituito in panchina per squalifica da Alessi, dimostrano anche al PalaAlessia di avere le idee confuse, confermando di non essere al massimo in questa fase del campionato.

La partita inizia con le due squadre che si affrontano immediatamente a viso aperto. Prima frazione appannaggio dei savonesi con il punteggio di 15-23, mentre la seconda vede la reazione dei finalesi che vanno al riposo lungo sotto di 2 sole lunghezze, sul 34-36.

Gli altri due quarti vedono la Fortitudo attaccare a testa bassa senza però mai trovare tiri facili e facendo più fatica del dovuto, mentre il Finale con un gioco molto fisico e soluzioni personali da tre punti rimane in scia, impensierendo la capolista quasi fino alla fine.

La partita si chiude sul 61-77 per i savonesi che dovranno sfruttare il prossimo turno di riposo per ricaricare le batterie e ritrovare la brillantezza di inizio stagione, per poter disputare al meglio la fase ad orologio.

Il tabellino della Fortitudo Savona: Vaira 6, Montemurro 2, Apicella 2, Barbero, Scotto, Pane 13, N. Morando 35, Santi 9, Amedeo 10, Scippa. All. A. Alessi.