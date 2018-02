Basket Cairo: successi per l’Under 14 maschile e per i senior nell’Open Csi

Cairo Montenotte. Impegno in trasferta per la squadra senior nel campionato Csi; successo casalingo per l’Under 14 maschile. Vediamo, nei resoconti redatti dalla società valbormidese, la cronaca di queste due partite del Basket Cairo.

Csi Open: con qualche difficoltà, si ritorna alla vittoria

Giovedì di trasferta per la nostra squadra senior, che sono stati chiamati a disputare la quarta gara di ritorno ospiti dei Lemon8 in quel di Cuneo. Ospiti in una palestra assai strana, un campo piccolo, senza tabellone elettronico e senza la linea del tiro da 3 punti, nella parte laterale del campo.

Come se non bastasse i valligiani si presentano con qualche defezione a referto, assenti Ravazza e Sismondi ancora per infortunio. Solito quintetto per coach Brioschi, Giacchello, Pera G., Bardella, Patetta e Zullo.

Il primo quarto è di studio, i valligiani devono adattarsi al campo non facilissimo e alla difesa a zona schierata dai padroni di casa, le rotazioni iniziano e la coppia dei fratelli Pera lavora bene, soprattutto il più giovane dei due che con estrema precisone ferisce la retina dei Cuneesi. Il primo parziale è di 11 a 13 per il Basket Cairo.

Il secondo quarto vede sbloccarsi anche il capitano Giacchello (nella foto) e la punta d’eccellenza Zullo, aiutati da un buon lavoro di fino di Bardella, anche senza segnare punti decisivi, difende aggressivamente e sotto canestro si fa rispettare seppur giocando in un ruolo a lui non troppo consono. I valligiani esplodo e trovano la giusta alchimia per combattere la chiusa difesa avversaria, scrivendo a referto un nuovo parziale 16 a 21 che porta tutti al riposo lungo sul 27 a 30 per gli ospiti.

Durante il riposo lungo si approfitta per chiarire ancora molte cose tecniche e spronare il team alla giusta reazione, nonostante la gara si sia fatta molto fisica. Riprende il gioco con in campo il quintetto base per i gialloblù, ma il terzo quarto sarà quello negativo, l’attacco non ha più pazienza, troppe forzature individuali non permettono alla squadra di lavorare bene e anche la difesa sembra risentirne, falli stupidi e molte disattenzioni portano i Lemon8 in vantaggio con un brutto parziale di 14 a 4, chiudendo il terzo quarto sul 41 a 34.

I valligiani devono assolutamente recuperare la gara. Coach Brioschi corre ai ripari, causa anche la stanchezza di tutti e il caricarsi di falli personali, decide di schierare i suoi a zona, nonostante il bonus avversario, Cairo commette ancora molti falli stupidi che porterà a segnare ben 9 tiri liberi sui 12 punti totali dei cuneesi. I Lemon8 sono in confusione e non riescono a trovare via facili per il canestro. L’attacco cairese affamato di punti, sveglia i brothers Pera, che spallati dal capitan Giacchello metteranno a segno ben 19 punti sui 21 totali del parziale finale, portando così il Basket Cairo all’ennesima vittoria per 53 a 55.

Ottima prestazione di tutti e nove i convocati, anche chi non ha segnato è stato fondamentale per arrivare ad una vera vittoria di squadra, Diana, Robaldo, Patetta sempre pronti a sacrificarsi per il team, ottimo lavoro di Bardella dietro le quinte, terzetto decisivo Giacchello, Pera G., Pera M., Zullo poco produttivo in attacco ma sempre presente.

Ecco gli atleti scesi in campo: Pera G. 9, Giacchello 17, Brusco 2, Bardella 3, Pera M. 16, Patetta, Robaldo, Zullo 8, Diana.

Under 14 maschile: restituiscono la sconfitta contro Vado

Basket Cairo vs Pallacanestro Vado 48-40

Sesta gara del girone di ritorno nel campionato Under 14 per la formazione di Cairo che riceve il Vado per provare a restituire la sconfitta patita all’andata.

Non riesce ad essere presente Pirotti per un malanno di stagione ma il quintetto gialloblù con un buona prova difensiva ed un attacco che riesce ad andare a segno con cinque giocatori chiude il tempo con un vantaggio di quattro punti.

Secondo quarto che inizia con gli avversari che dopo essere riusciti a pareggiare giocano punto a punto; per Cairo risulta però incontenibile Bonifacino che riesce a caricare di falli gli avversari e, realizzando con buone percentuali i tiri liberi, fissa il punteggio sul tabellone a più cinque.

Il terzo quarto vede i padroni di casa, partire in maniera decisa allungando nel punteggio anche grazie ad una realizzazione da tre punti di Rolando, e solo nel finale di tempo Vado riesce a contenere il distacco in dieci punti.

Il quarto quarto presenta il conto alle squadre per quanto riguarda i falli commessi e si concretizzano le uscite per cinque falli di tre giocatori del Vado e di Bonifacino per il Cairo. Ciò significa una capacità di realizzazione molto bassa per i quintetti in campo con Vado che riesce ad avvicinarsi sino al meno quattro ma lo scatto d’orgoglio finale consente ai giallo/blu, grazie ai canestri di Diana e Rolando, di fissare il risultato finale sul più otto.

In totale una buona prestazione con ben otto giocatori a segno, che conferma sia le note positive (voglia di lottare e di correre in contropiede) sia quelle ancora da migliorare (rimbalzi difesa individuale e precisione al tiro).

Questi gli atleti scesi in campo: Bonifacino 25, Coratella 2, Diana 9, Servetto 2, Traversa 1, Giordano 2, Di Roberto, Butera 2, Marenco, Rolando 5.