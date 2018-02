Basket, aggressione all’arbitro: cinque anni di squalifica al giocatore del Maremola

Pietra Ligure. Il giudice sportivo ha emesso le sanzioni relative alla partita tra Polisportiva Maremola e Basket Riviera dei Fiori Imperia, valevole per la dodicesima giornata del girone A del campionato regionale di Promozione, giocata nella serata di mercoledì 7 febbraio.

La partita era stata sospesa a causa dell’aggressione da parte di un giocatore di casa all’arbitro Pietro De Francesco. Il fischietto loanese stava dirigendo l’incontro in coppia con il pietrese Dario Tulumello quando ha espulso un cestista della formazione locale. Quest’ultimo ha reagito colpendolo al volto.

Al Maremola è stata comminata la sconfitta a tavolino per 0-20; inoltre è stato penalizzato di 1 punto in classifica “per il fatto doloso posto in essere da un proprio tesserato che ha impedito il regolare svolgimento della gara”.

Il giocatore colpevole del fatto, Andrea Casto, è stato inibito per cinque anni: fino al 7 febbraio 2023 non potrà più giocare. La motivazione: “Per atti di violenza nei confronti di un arbitro, dai quali ne è conseguito un danno grave e l’impedimento della prosecuzione dell’incontro”.