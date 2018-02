Baby gang danneggiava e svaligiava auto nelle Albisole: denunciati un diciottenne e tre minori

Albisola Superiore. Quattro ragazzi, di cui tre minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri di Albisola perchè sorpresi a rubare sulle auto in sosta. Si tratta di studenti tra i 15 e i 18 anni, scoperti grazie alle indagini dei militari.

I ragazzi dovranno rispondere di furto aggravato in concorso: sono accusati di aver svaligiato alcune auto lasciate in sosta nelle due Albisole. Il tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi, a seguito di alcune denunce ricevute da parte degli automobilisti che, al mattino, nell’andare a prendere la propria macchina, si trovavano davanti il vetro della portiera in frantumi. I giovani rubavano qualsiasi oggetto che gli ignari automobilisti lasciavano nell’abitacolo: spiccioli, accessori del telefono cellulare, cuffiette, carica batterie, cibo, spesso tutti oggetti di esiguo valore rispetto al danno causato dalla rottura dei vetri.

I carabinieri hanno dato il via alle indagini orientandosi sugli orari e i luoghi in cui i furti si ripetevano, verificando il tragitto che i giovani percorrevano a piedi, quasi sempre nei fine settimana, in ore notturne, rintracciandoli grazie ad accurate indagini. I quattro giovani sono abitanti nelle Albisole e sono noti alle forze dell’ordine, nonostante la giovane età, per piccoli precedenti penali.

La perquisizione a casa di uno di loro ha permesso di rinvenire un martelletto frangivetro che i carabinieri hanno sequestrato, ritenendo che i giovani si servissero di tale attrezzo per rompere i vetri delle macchine. I giovani, oltre a rispondere dei reati, dovranno verosimilmente risarcire i vetri delle auto danneggiate.