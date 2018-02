Auto tampona pattuglia della polizia stradale: due agenti feriti

Borghetto Santo Spirito. E’ di due agenti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia, all’altezza di Capo Santo Spirito, tra Borghetto e Ceriale. Secondo quanto appreso, poco prima delle 12:00 di oggi, un’auto ha tamponato violentemente una pattuglia della polizia stradale che stava procedendo nella stessa direzione di marcia, impegnata nei consueti servizi e controlli sulle strade.

Nell’impatto sono rimasti feriti i due agenti della polizia stradale, il conducente della vettura e il passeggero: sono stati soccorsi dai militi della Croce Bianca e dal 118, intervenuti sul posto, e trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito dai sanitari le loro condizioni non sono gravi e nel tamponamento non hanno riportato gravi traumi o ferite.

Illeso, invece, il guidatore dell’auto che ha provocato l’incidente, la cui posizione è al vaglio della polizia municipale che sta ancora svolgendo gli accertamenti e i rilievi del caso.

Il sinistro stradale ha provocato grossi disagi alla viabilità sulla via Aurelia, con la circolazione rimasta in tilt per l’intervento di soccorso ai due agenti e per la rimozione dei mezzi incidentati. A peggiorare la situazione viaria la concomitanza con i lavori di messa in sicurezza a Capo Santo Spirito iniziati nella giornata di ieri, con la sistemazione delle reti paramassi.