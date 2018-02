Aurelia Bis, il cantiere sarà fermo il venerdì e nel weekend per ridurre i disagi

Alassio. Aurelia Bis aperta il venerdì nel tratto di strada che porta ad Alassio. È quanto ottenuto dal sindaco della Città del Muretto Enzo Canepa che, nei giorni scorsi, ha scritto ad Anas per chiedere l’interruzione nel weekend dei lavori di posa in opera di cavo telefonico in corso in queste settimane, che hanno comportato la chiusura nelle ore notturne della galleria “Alassio 1” lungo la S.S. n. 717 “Villanova di Albenga” (dal km 6+697 fino al km 9+227) dallo scorso 5 febbraio.

Il primo cittadino di Alassio, nello specifico, aveva chiesto ad Anas che la chiusura del tratto stradale fosse limitata solo ai giorni dal lunedì al giovedì, “per consentire un agevole accesso ai turisti che frequentano la città di Alassio durante i fine settimana”, anche tenute presenti le molte manifestazioni turistiche e sportive che saranno ospitate sul territorio alassino.

Anas ha accolto la richiesta del sindaco di Alassio, concedendo l’apertura della strada il venerdì: per i prossimi due fine settimana i lavori saranno quindi effettuati fino alla serata del giovedì.

Il primo cittadino Canepa esprime soddisfazione: “Ringraziamo Anas per aver ascoltato le nostre esigenze. Si tratta di un ottimo risultato per ridurre i disagi e consentire un migliore afflusso da e per la nostra città nei fine settimana”.