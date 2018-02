Assenteismo in Ata, ecco i dati dell’azienda: 6,82%, più alto rispetto ad altre aziende del settore

Savona. In questi giorni se n’è parlato parecchio: in Ata spa l’assenteismo sfiora il 15 per cento. Qualche numero più preciso arriva, oggi, dalla stessa azienda partecipata, che ha reso noti i dati ed il trend relativi all’assenteismo (e alle malattie) nell’ultimo triennio, quello tra il 2015 ed il 2017.

In prima istanza occorre notare alcune “fluttuazioni” relativamente al numero di addetti nel cantiere di Savona, passato da 116 unità nel 2015 a 115 unità nel 2016 e infine a 110 unità nel 2017. Per quanto riguarda gli altri cantieri (Stella-Sassello-Urbe, ponente ligure e golfo Dianese) i numeri parlando di 79 addetti nel 2015 e poi 86 addetti nel 2016 ed infine 83 addetti lo scorso anno.

A Savona la percentuale di “malattie” nel 2017 è pari al 14,82 per cento, contro il 10,35 per cento del 2016 ed il 8,7 per cento del 2015. Nelle altre zone servite da Ata, la percentuale di “assenze” ha subito un calo passando dal 5,2 per cento del 2015 al 6,30 per cento del 2016 al 4,41 per cento del 2017.

Restando sul savonese, nel 2017 l’azienda ha dovuto affrontare nove casi di “malattia” con durata superiore ai tre mesi. Questi hanno inciso per l’8 per cento del totale dell’assenteismo. Di queste lunghe malattie, quattro si risolveranno nel giro di pochi mesi, accompagnando le stesse persone alla pensione per inidoneità sopravvenuta (così come previsto dall’articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro). Nel 2016 i casi di “lunghe malattie” erano stati quattro (che hanno inciso per il 3,4 per cento del totale delle assenze) mentre nel 2016 erano stati tre (per il 2,5 per cento del totale).

Per quanto riguarda le “malattie brevi”, dai dati emerge che il tasso di assenteismo sul cantiere di Savona nel 2017 è pari al (6,82 per cento, più alto rispetto alla media delle altre aziende del settore, attestata circa al 4,7 per cento. Questo risulta inoltre in lieve calo rispetto al 2016 quando era del 6,95 per cento e più alto del dato del 2015 quando era il 6,2 per cento.

A Savona il numero di aspettative e congedi per motivi familiari gravi è aumentato di un punto percentuale rispetto al 2016 e quadruplicato rispetto al 2015: nel 2017 sono stati quattro (3,6 per cento), nel 2016 tre (2,6 per cento) e nel 2015 solo uno (0,8 per cento).

Per quanto riguarda gli altri cantieri, il numero di “malattie lunghe” è piuttosto altalenante: due nel 2015 (per il 2,5 per cento), uno nel 2016 (un per cento) e tre nel 2015 (3,6 per cento). Il tasso di malattia breve è per l’anno 2017 pressoché irrilevante: lo 0,81 per cento. Nel 2016 era stato del 5,3 per cento e nel 2015 del 2,7 per cento. Per quanto riguarda le aspettative ed i congedi, l’ultimo si è avuto nel 2015 mentre negli ultimi due anni è pari a zero.