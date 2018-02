È in arrivo la 12ª edizione del Roma Caput Mundi

Puntuale come un orologio sta per tornare l’appuntamento con il tradizionale torneo internazionale che segna l’inizio della stagione delle nazionali giovanili, la manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Lazio. Saranno otto le squadre partecipanti : Albania (campione in carica), Rappresentativa Under 18 LND, Rappresentativa CR Lazio, Galles, Grecia, Inghilterra, Malta e Romania.

“Il Roma Caput Mundi è la vetrina che offriamo ai nostri ragazzi della categoria Juniores” – ha sottolineato il presidente del CR Lazio Melchiorre Zarelli – “Siamo felici di poter dare questa opportunità ad alcuni dei giovani del Lazio, con la speranza che possa aprirsi per loro un percorso calcistico importante. In questa ottica, siamo felici che al trofeo, da tantissimi anni ormai, prenda parte anche la Nazionale Dilettanti, che ha già vinto tre volte e che mette in campo sempre squadre molto competitive”.

Si partirà lunedì 19 febbraio e per cinque giorni si giocherà sui campi dell’area a Sud della provincia di Roma e della provincia di Frosinone. “Con i dirigenti di molte delle squadre partecipanti si è instaurata un’amicizia di lunga data, al punto che sono loro stessi, spesso, a chiederci di prendere parte al torneo che in ambito europeo ha trovato una sua dimensione, grazie anche all’appoggio della Lnd, che ha inserito il Caput Mundi nella manifestazioni ufficiali”, ha ribadito ancora ancora Zarelli. Nell’albo d’oro del torneo, la Romania è la Nazionale che ha vinto il maggior numero di volte (esattamente 5 l’ultima nel 2016) seguita dall’Italia Lnd (3); una volta a testa hanno vinto Albania (2017), Grecia e Paraguay, mentre il Cr Lazio per due volte ha sfiorato il successo, fermandosi alla gara di finale. Nel lotto delle partecipanti, negli anni passati ci sono state, tra le altre, anche le squadre nazionali di Cina, Libia, Senegal, Ungheria, Russia, Croazia, Lettonia e Slovenia. La cerimonia ufficiale del torneo, anche quest’anno si svolgerà nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico nella giornata di riposo, mentre le squadre saranno alloggiate tutte negli alberghi della città di Fiuggi.

La selezione di Fausto Silipo, si ritroverà al centro sportivo del Mancini Park Hotel di Roma per il primo allenamento lunedì 12 alle 14.30; seguirà una doppia seduta martedì alle 9.30 e alle 14 ed infine mercoledì alle 10. Nella stessa giornata conclusiva ci sarà il test amichevole contro la formazione Juniores del Trastevere (ore 15).

Questa la lista dei convocati (in cui non compare nessun ligure):

Portieri: Andrea Loliva (Gravina), Marco Lassi (Sondrio), Jacopo Cecchi (Grassina)Difensori: Giulio Mattei (Troina), Alessandro Gargiulo (Aversa Normanna), Gianluca Marcedula (2000 Calcio Acquaesapone), Manuel Maggioli (Rimini), Vincenzo Sciretta (Fides Scalera), Nicola Cescatti (Mori S.Stefano), Christian Notaristefano (Team Altamura), Andrea Piccardo (Busalla), Benjamin Zulic (S.Georgen), Piero Paludetto (Union Feltre)

Centrocampisti: Francesco Campagna (Romagna Centro), Pietro Messori (Formigine), Domenico Dininno (Gravina), Filippo Albini (Rimini), Giuseppe Lauro (S.Agnello)

Attaccanti: Alex Cossalter (Union Feltre), Davide Follo (Albalonga), Paolo Giorgiò (Palmese), Nicholas Trentini (Trento)

Questo lo staff:

Capo Delegazione: Saverio Mirarchi; Coordinatore Organizzativo/Segretario: Alberto Branchesi; Allenatore: Fausto Silipo; Vice All: Francesco Cittadino; Preparatore Dei Portieri: Bruno Federici; Medico Responsabile: Antonio Ammendolia; Fisioterapista: Andrea Bonetto; Magazziniere: Walter Ciolli; Segreteria: Barbara Coscarella

Questo il calendario completo della manifestazione:

1^ Giornata (Lunedì 19 febbraio – ore 15.00)

Girone A

ITALIA LND – GALLES (campo le Rose di Genazzano)

INGHILTERRA – ROMANIA (campo Caslini di Colleferro)

Girone B

C.R. LAZIO – GRECIA (campo Fraiegari di Piglio)

ALBANIA – MALTA (campo Abbafati di Lariano)

2^ Giornata (Martedì 20 febbraio – ore 15.00)

Girone A

ITALIA LND – INGHILTERRA (campo Galeotti di Carpineto Romano)

GALLES – ROMANIA (campo Collacchi di Segni)

Girone B

MALTA – C.R. LAZIO (campo Tintisona di Paliano)

ALBANIA – GRECIA (campo Comunale di Artena)

Riposo (Mercoledì 21 febbraio)

3^ Giornata (Giovedì 22 febbraio – ore 15.00)

Girone A

GALLES – INGHILTERRA (campo Fraiegari di Piglio)

ROMANIA – ITALIA LND (campo Comunale di Ferentino)

Girone B

GRECIA – MALTA (campo Gillaro di Montecompatri)

C.R. LAZIO – ALBANIA (campo Tomei di Sora)

Gara di Finale (Venerdì 23 febbraio – ore 10.30)

Vincente Girone A – Vincente Girone B

Nata nel 2005 nel corso degli anni la kermesse si è trasformata in una realtà consolidata nel calendario dell’attività internazionale della LND ed è diventata un fiore all’occhiello per coltivare e rinsaldare sentimenti quali l’amicizia, la fratellanza e l’integrazione. Nel 2017 se la è aggiudicata l’Albania di Erjon Bogdani grazie alla velocità di Bushaj e alle geometrie di Myrteza. Michelangelo Metolli, nome di chiara origini italiane, l’attaccante classe 99 (ex Pievese) che segnò la rete del 2 a 0 finale contro la Romania gioca ora nella Berretti dell’Arezzo (Lega Pro) ha preso parte al torneo di qualificazione al Campionato Europeo Under 19, che è stato giocato dalla squadra Nazionale in autunno proprio in Albania.