Savona. Poste Italiane anche quest’anno celebra l’amore con tre speciali cartoline filateliche. Nel giorno di San Valentino saranno distribuite, singolarmente o in kit speciali, le cartoline filateliche nei 4 uffici postali della provincia di Savona con sportello filatelico e, naturalmente anche nello Spazio Filatelia di Genova in Via Dante 4, dove è già disponibile l’annullo speciale dedicato all’iniziativa, che può essere richiesto fino a sabato 17 febbraio 2018.

Gli sportelli filatelici savonesi sono quelli di Savona Centro in Via Au Fossu 2, Alassio in Piazza Paccini Tommaso Elena 38, Albenga in Via dei Mille 25 e Cairo Montenotte in Via Monsignor Bertolotti 2.

Nell’era digitale e dei social network, Poste Italiane riscopre il gusto e l’emozione della scrittura con una iniziativa, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, capace di valorizzare la parola scritta, che varca i limiti dello spazio e del tempo rimanendo intatta nel cassetto dei ricordi.